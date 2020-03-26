Bursa'da hayvanat bahçesi eve geldi
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Hayvanat Bahçesi, Türkiye, Bursa

Bursa'da hayvanat bahçesi eve geldi

Bursa'da hayvanat bahçesi eve geldi Büyükşehir Belediyesinin hayvanat bahçesinden canlı yayın uygulamasıyla evde kalan binlerce çocuk hayvanları canlı izledi Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan 'Covid 19' salgını nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapatan...

26.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:05
Bursa'da hayvanat bahçesi eve geldi

Bursa'da hayvanat bahçesi eve geldi

Büyükşehir Belediyesinin hayvanat bahçesinden canlı yayın uygulamasıyla evde kalan binlerce çocuk hayvanları canlı izledi

BURSA - Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan 'Covid 19' salgını nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapatan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, belli noktalara yerleştirilen kameralarla canlı olarak evlere kadar taşındı.

Okulların tatil edilmesinden sonra binlerce çocuğun evlerinde keyifli vakit geçirmeleri için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, Bursa Hayvanat Bahçesinden anlık ve kesintisiz gerçekleştirdiği canlı yayınları internet üzerinden çocukların izlemesini sağlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapıp evde ve ailemizle birlikte hayatta kalalım çağrısını bir kez daha yineleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, evde kalan çocuklarla ilgili, "Çocuklarımız bir taraftan derslerine devam ederken bir taraftan da onların gönüllerince vakit geçirmeleri içinde türlü türlü uygulamaları hayata geçiriyoruz. İşte onlarla alakalı tiyatroyu ayaklarına getirdik. Hayvanat bahçesinin farklı noktalarından dün itibariyle canlı yayınlara başladık. Ben istiyorum ki biran evvel bu sıkıntıyı aşalım. Huzur gerçekten evde ve bu dönemi bir istirahat dönemi olarak düşünsün değerli hemşehrilerimiz. Ben Türkiye olarak en güzel şekilde bu süreci aşacağımıza inanıyorum ticari faaliyetlerimizde sosyal yaşantımızda eskisinden daha güzel bir şekilde devam edecektir inşallah" diye konuştu.

Kameralara 'korona' ilgisi

Öte yandan Bursa'daki güvenliğin tam olarak sağlanması anlamında şehir kameraları ağını her geçen gün genişleten Büyükşehir Belediyesi, 28'i turistik bölgeler olmak üzere toplam 107 kamera ile şehri görüntülüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin şehir kameraları her gün ortalama 3 bin kişi tarafından izlenirken, korona salgını ile birlikte son iki hafta izleyici sayısı günlük 8 bine kadar çıktı. En çok izlenen nokta Uludağ olurken, bu yıl turistik bölgelerdeki kamera sayısının daha da artırılması hedefleniyor. Sisteme son eklenen hayvanat bahçesi kameralarının da özellikle uzaktan eğitimin Nisan ayı sonuna kadar uzatılmasıyla evlerine hapsolan çocukların ilgisini çekmesi bekleniyor.

Çocuklar hayvanat bahçesinin canlı görüntülerine, http://www.bursabuyuksehir.tv/canli-yayin adresinden ulaşabiliyor.

Bursa'da hayvanat bahçesi eve geldi

Kaynak: İHA

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Bursa'da hayvanat bahçesi eve geldi

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