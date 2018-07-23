Bursa'da Hakem Heyeti 6'ya Düşürüldü

Bursa'da hakem heyeti sayısı 20'den 6'ya düşürüldü.

Bursa'da hakem heyeti sayısı 20'den 6'ya düşürüldü. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, yaptığı açıklamada, Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerinin Osmangazi ilçesine bağlanmasının hakem heyetlerinin yükünü arttıracağını savundu. Yılmaz, "Aslında yapılması gereken hakem heyetlerinde 6 ay yerine kararların 3 aya indirilmesiydi" dedi. - BURSA