Bursa'da hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 ağır yaralı
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Bursa'da hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 ağır yaralı

Bursa'da hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 ağır yaralı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın beton direğe çarpması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın beton direğe çarpması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nden İnegöl'e giden Mustafa Gezer (27) idaresindeki 16 AND 987 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Berat Topal (20), Fatih Gilay (20) ve Yunus Ulgar (29) araçta sıkıştı.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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