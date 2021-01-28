Bursa'da gölde kaçak avlanırken mahsur kalan 3 kişiyi jandarma kurtardı
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Bursa'da gölde kaçak avlanırken mahsur kalan 3 kişiyi jandarma kurtardı

28.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:06
Bursa'da gölde kaçak avlanırken mahsur kalan 3 kişiyi jandarma kurtardı

Bursa'da, Uluabat Gölü'nde izinsiz avlanırken teknelerinin yakıtı bitmesi sonucu mahsur kalan 3 avcı, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'da, Uluabat Gölü'nde izinsiz avlanırken teknelerinin yakıtı bitmesi sonucu mahsur kalan 3 avcı, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Mustafakemalpaşa ilçesi Onaç Mahallesi'nden avlanmak için göle açılan K.Y. (23), E.I. (18) ve M.I'nın (23) içinde bulunduğu teknenin yakıtı bitti.

Göldeki bilmedikleri bir noktada mahsur kalan avcılar, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma yönlendirildi.

Cep telefonlarının şarjı biten avcılarla irtibatı kesilen Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kıyıda, Nilüfer İlçe Jandarma Bot Tim Komutanlığı personeli ise gölde arama yaptı.

Avcılara ulaşan ekipler, onları Eskikaraağaç Mahallesi'nden kıyıya çıkardı. Jandarma, avcıların teknesinde bulunan 2 av tüfeği ve vurulmuş 3 ördeği muhafaza altına aldı.

Belgesiz ve kotasız olarak ruhsatsız avlanan 3 kişiye 6 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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