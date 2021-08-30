Geri manevra yaparken bir otomobilin çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti
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Geri manevra yaparken bir otomobilin çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Emrah Taş - Haberler | Güncel

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolu Serme Kavşağı mevkisinde geri manevra yapan Ahmet Yavuz yönetimindeki 16 V 9322 plakalı otomobile, Özkan K'nin kullandığı 16 GC 718 plakalı otomobil arkasından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü Yavuz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ahmet Yavuz'un yanında bulunan eşi Şadiye Yavuz ve diğer otomobilin sürücüsü Özkan K. ise yaralandı.

Yavuz'un cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yaralılar ise 112 Acil Servis ekiplerince Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Geri manevra yaparken bir otomobilin çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Geri manevra yaparken bir otomobilin çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Geri manevra yaparken bir otomobilin çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Geri manevra yaparken bir otomobilin çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Geri manevra yaparken bir otomobilin çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Geri manevra yaparken bir otomobilin çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Geri manevra yaparken bir otomobilin çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Geri manevra yaparken bir otomobilin çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Geri manevra yaparken bir otomobilin çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş

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