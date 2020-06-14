Bursa'da eylem ve etkinlikler yasaklandı
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Bursa'da eylem ve etkinlikler yasaklandı

Bursa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları yasaklandı.

Bursa'da eylem ve etkinlikler yasaklandı
14.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:31

Bursa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları yasaklandı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte düzenlenecek eylem ve etkinliklerin Covid-19 bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiği için kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla birtakım kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, 20 Haziran'a kadar yapılması planlanan basın açıklamalarının yalnızca parti binalarında veya binaların önünde 50'yi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilebileceği duyuruldu. Kentte yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem ve etkinliklere izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki muhtemel katılmak için hareket edecek grupların şehirlere giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, 14-20 Haziran tarihlerinde başka illerde yapılması planlanan eylem ve etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine, 1-14 Temmuz'da park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stant kurulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir."

Tüm eylem ve etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasında sosyal mesafeyi gözeterek, gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanıp titizlikle uygulanacağı ifade edilen açıklamada, kanuna aykırı hiçbir eylem ve etkinliğe müsaade edilmemesine karar verildiği aktarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Demokratik Mücadele Programı' adı altında planlanan eylem/etkinlikler ile ilgili olarak; planlanan bu eylem/etkinliklerin provoke edilerek toplumsal olaylara dönüşme riskinin yüksek olduğu, ayrıca dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen, ülkemizde de yaklaşık 180.000 vatandaşımızın hastalanmasına ve 4.000 den fazlasının vefat etmesine sebep olan korona virüs salgınının, planlanan bu eylem/etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiğinden Anayasamızın 34. Maddesindeki 'Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir' hükmü gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17. maddesi dikkate alınarak mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır. İl Hıfzıssıhha Kurulu 12.06.2020 tarih ve 80 sayılı kararı ile; eylem/etkinlik programında 15 Haziran 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanmasına, 14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında İlimizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesine, olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki muhtemel katılmak için hareket edecek grupların, şehirlere giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına,

14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine, 1-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stant kurulmasına müsaade edilmemesine, konunun titizlikle takip edilerek tüm eylem/etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde sosyal mesafeyi gözeterek gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması ve titizlikle uygulanmasına, kanuna aykırı hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesine karar verilmiştir" - BURSA

Kaynak: İHA

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