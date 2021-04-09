Son dakika haberi | Bursa'da ev yangını korkuttu

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Son dakika haberi: Bursa'da ev yangını korkuttu Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da ev yangını korkuttu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Alevler ve yaşanan panik anları kameralar tarafından görüntülendi.

Mahmudiye Mahallesi'nde akşam sıralarında bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına güçlükle müdahale edebildi. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yaşanan panik anları ve alevler kameralar tarafından görüntülendi. Polis yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH TAŞ