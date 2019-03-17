Bursa'da En Uzun Börek Yemek Yarışması İlginç Görüntülere Sahne Oldu

BURSA'da düzenlenen '5'inci Börek Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Hasan Usta İkizler Börek'in 12'nci şubesi'nin açılışında düzenlenen festivalde, en uzun börek yarışması yarışmacılara zor anlar yaşattı. Hakemlerin gözetiminde 10 dakika süren yarışmada 10 metre uzunluğunda böreği yiyerek birinci olan Orhan Zeydan, 1500 lira hediye çeki ve 2 çeyrek altın kazandı.

Bursa'da İstanbul Caddesi üzerinde 12'ncisi şubesini hizmete açan Hasan Usta İkizler Börek firmasınca düzenlenen 5. Böbrek Festivali'nde 'En Uzun Börek Yeme Yarışması'na toplam 40 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar, 10 dakika içerisinde 360 metre uzunluğundaki böreği yemeye çalıştı. Keyifli geçen yarışma ilginç görüntülere sahne oldu. Bazı yarışmacıların boğulma noktasına geldiği yarışmada 10 metre böbreği yiyen Orhan Zeydan birinci olurken, ikinciliği 8.20 santimetre ile Gökhan Taşçı, üçüncülüğü ise 6 metre 40 santimetre ile Uğur Zorlu kazandı. 'BALKAN BÖREK FESTİVALİ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ'

Hasan Usta İkizler Börek firmasının sahibi Hasan Acar, birinci olan Orhan Zeydan'a bin 500 liralık hediye çeki ile iki çeyrek altın, diğer yarışmacılara 750 ile 500 liralık hediye çeki verdi. Bu yıl 5'inci Börek Festivali'ni düzenlediklerini belirten Hasan Acar, "Daha önce dünyanın en uzun 2 bin 23 metre böreğini yaptık. Böylece en uzun börek yarışması düzenlemeye başladık. Dünya'nın birçok yerinde çeşitli festivaller yapılıyor. Bizim ülkemizde de milli yiyeceklerimize sahip çıkmak için bizde böyle bir yarışma düzenledik. Arkadaşımız 10 metre uzunluğunda böreği yedi. Kendisini kutluyorum. Gelecek yıllarda Bursa'da Balkan Börek Festivali yapmayı planlıyoruz. Bursa'nın adını dünyaya duyurmak istiyoruz" dedi.

Yarışmanın birincisi Orhan Zeydan da, yaklaşık 10 metre börek yediğini belirterek, "Aslında çok börek yemek iş değil. Börek yerken zevk almak, keyif almaktı. Börek yerken çok keyif aldım. Çok lezzetli idi. Yarışmaya ailemin desteği ile hazırlandım. Beni bir hafta motive ettiler" dedi.

Geçen yıl düzenlenen 4. Börek Festivali'nde ikinci olan Levent Şen ise, birinci olacağı iddiasıyla başladığı yarışmada dereceye giremedi. Yediği böreklerden dolayı tansiyonu yükselen Şen'e, festival yerinde hazır bekleyen ambulansta doktorlar gerekli müdahalede bulundu. Daha sonra işletmeciliğini Murat Aksoy ile Okan Aksoy'un yaptığı Hasan Usta İkizler Börek'in 12'nci şubesi törenle açıldı. Davetlilere, bol bol börek ikram edildi.

- Bursa

Kaynak: DHA