Bursa'da "empati" temalı uluslararası sergi açıldı

04.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:47

Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 15 ülkeden 23 sanatçının resimlerinin yer aldığı "empati" temalı sergi, Bursa Kent Müzesi'nde izlenime sunuldu.

Küratörlüğünü Reyhani Akan'ın yaptığı sergi, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halide Serpil Şahin ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle ziyarete açıldı.

Uluslararası sanatçıları bir araya getiren sergideki eserler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğüne bağışlandı.

Serginin küratörü Reyhani Akan, şunları kaydetti:

"15 ülkeden 23 sanatçının eseri var. Çin'den Arjantin'e, Avustralya'dan Ukrayna'ya, İngiltere'den Pakistan'a kadar 23 sanatçının eserini toparladık. İlk defa Türkiye'de müze başlığı altında modern sanat eserlerinin bir koleksiyonunu görmektesiniz. Bu serginin farklı ülkelerde ve farklı şehirlerde devamını bekliyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin ise "En büyük sorunumuz empati yapamamaktır. Sanatçılarımızın gözüyle empatiyi görerek ve her alanda empati yapmamızı dileyerek sergimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA