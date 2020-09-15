Bursa'da dördüz bebek sevinci
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Bursa'da dördüz bebek sevinci

Kadana'da yaşayan Filistinli aile doğum için Bursa'yı seçti.

Bursa'da dördüz bebek sevinci
15.09.2020 10:39 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:44

Kadana'da yaşayan Filistinli aile doğum için Bursa'yı seçti. Özel hastanede dördüz bebekleri dünyaya gelen genç çift, mutluluklarını hastane çalışanlarıyla paylaştı.

Aslen Filistin'li olan ancak uzun süredir Kanada'da yaşayan 29 yaşında Reem All Krad ile 44 yaşında Yasser Shahasen çifti, dördüz bebek sahibi olacaklarını öğrenince pandemi şartlarında doğum yapabilecekleri en güvenilir hastane arayışına girdi.

Bursa'da özel bir hastaneyle temasa geçen Filistinli aile, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Faruk Dinçşahin ve ekibinin başarılı bir operasyonuyla bebeklerini Bursa'da dünyaya getirdi.

İkisi erkek dördüz sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Filistinli genç çift, mutluluklarını hastane çalışanlarıyla paylaşırken, hastane çalışanlarının isimlerini bebeklerine vererek, hastane çalışanlarına jest yaptı. Genç çift kız bebeklerine Leyla ve Canan, erkek bebeklerine ise Adem ve Emir isimlerini verdi.

Filistinli babadan jest

Dördüzlerinin dünyaya gelen ilk bebekleri olduğunu söyleyen Yasser Shahasen, pandemi sürecinde Türkiye'de yaşamak istediklerini belirterek, "Bebeklerimizin dördüz olduğunu öğrendiğimizde sağlıklı bir doğum için hastane arayışına girdik. Özel hastaneyi bir arkadaşımızdan duymuştuk. Doktorumuz Faruk Dinçşahin de hastamızla çok iyi ilgilendi. Bütün hastane çalışanlarına çok teşekkür ederim" dedi.

Genç çiftleri ilk kutlayan ise hastane yöneticileri oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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