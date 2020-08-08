Bursa'da doğru tercih için Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları oluşturuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da doğru tercih için Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları oluşturuldu

Bursa'da doğru tercih için Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları oluşturulduBursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri amacıyla kentin farklı noktalarında uzman rehberlerin nezaretinde Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları oluşturdu.

08.08.2020 11:42 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:51

Bursa'da doğru tercih için Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları oluşturuldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri amacıyla kentin farklı noktalarında uzman rehberlerin nezaretinde Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları oluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da mobil tercih TIR'ında gençlerin heyecanına ortak oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, YKS sınavı sürecinde seminerler ve deneme sınavı kitapçığı dağıtımlarıyla destek olduğu öğrencilerin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaları noktasında da yanlarında oluyor. Uzman rehber kadrosuyla 6-14 Ağustos tarihlerindeki tercih maratonu süresince 17 ilçede sabit tercih noktaları kuran Büyükşehir Belediyesi, günübirlik tercih noktaları ve mobil tercih TIR'larıyla da gençleri doğru üniversite seçimi yapabilmeleri için yönlendiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte kent meydanında kurulan mobil tercih TIR'ını ziyaret etti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği TIR'da rehber öğretmenler doğru tercih noktasında yardımcı olmaya çalıştı. Gençlerle sohbet eden Başkan Aktaş, tecrübelerini paylaşarak tavsiyelerde bulundu.

'DOĞRU TERCİH PUAN KADAR ÖNEMLİ'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, heyecanlı olan gençlere üniversite tercihi noktasında 'Gençler Tercih Zamanı' dediklerini hatırlattı. YKS sürecinde gençlere ciddi destek verdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, 'Hocalara Geldik' programlarıyla başarının sırlarının anlatıldığını belirtti. 30 farklı noktada YKS deneme sınavı kitapçığı dağıtımı yapıldığını dile getiren Aktaş, "Covid-19 salgını sebebiyle evlerinde sınava hazırlanmak zorunda kalan gençlerin büyük heyecanla beklediği YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tekrar yardımcı olmak istedik. Uzman rehber hocalarımızla birlikte 6-14 Ağustos tarihlerinde 17 ilçemizde tercih noktasında gençlere yardımcı oluyoruz. Ayrıca mobil tercih TIR'ımız da ilçelerimizi gezerek gençlerimize bu konuda destek veriyor. Üniversite tercihinde puan, sıralama ve ilgi alanlarına göre öğrencilerimiz yönlendiriliyor. Doğru yapılan tercih sıralamasının, sınav puanı kadar önemli olduğunu düşünüyoruz? dedi.

Gençlerin geleceğini önemsediklerini belirten Başkan Aktaş, gençlere her alanda katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. Tercih yapacak öğrencilerin tercih noktalarına uğrayarak uzman hocalarla görüşmesini tavsiye eden Başkan Aktaş, "Bursa tarih, kültür, sanat ve ticaret şehridir. Gençlerin tercihleri arasında muhakkak Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi bulunsun. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum? diye konuştu.

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise gençlere yönelik hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Gençlerin yüzünden heyecanı fazlasıyla gördüklerini söyleyen Kılıç, 'Hepsine hayatlarında başarılar diliyorum. Bu faydalı hizmet kendilerine önemli bir rehberlik edecektir. 17 ilçede genç arkadaşlarımız bu hizmetten faydalanmalıdır. Geleceklerini şekillendirecek olan süreçte bu hizmetin güzelliklere vesile olmasını diliyorum' dedi.

Bursa'da doğru tercih için Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları oluşturuldu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı 3. Sayfa
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Magazin
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu Güncel
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Politika
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Spor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Altın fiyatları artınca evlenecek çiftler gümüşe yöneldi
Altın fiyatları artınca evlenecek çiftler gümüşe yöneldi
Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Muslera, kaptanlığı Arda Turan'a devredecek
Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Muslera, kaptanlığı Arda Turan'a devredecek
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu, taleplere yetişemiyor
Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu, taleplere yetişemiyor
Maskeli 5 kişi, 4 dakika içinde 200 bin liralık mal çaldı
Maskeli 5 kişi, 4 dakika içinde 200 bin liralık mal çaldı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Mustafa Şentop Salih Zeki Çolak Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Beren Saat Barış Arduç Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Robinho Okan Buruk Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Kaza Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Bursa'da doğru tercih için Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları oluşturuldu - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 12:57:33. #1.15#
title