Direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

15.10.2020 07:05 | Son Güncelleme: 15.10.2020 07:26

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Turgay Aras (46) yönetimindeki 74 BH 337 plakalı otomobil, Avrupa Konsey Bulvarı'ndaki elektrik direğine çarptı.

Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı, otomobilde yangın ihtimaline karşı itfaiye ekipleri önlem aldı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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