Son dakika haberleri | Dernek lokalindeki 16 kişiye para cezası
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Son dakika haberleri | Dernek lokalindeki 16 kişiye para cezası

12.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:34

Son dakika haberine göre Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken dernek lokalinde bulunan 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken dernek lokalinde bulunan 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

Osmangazi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir lokalin açık olduğunu tespit etti.

Binaya, yan tarafta bulunan kuaför dükkanından geçildiğini belirleyen ekipler, bu adrese baskın yaptı.

İçeride bulunan 16 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 50 bin 400 lira ceza verildi.

Son dakika haberleri | Dernek lokalindeki 16 kişiye para cezası
Son dakika haberleri | Dernek lokalindeki 16 kişiye para cezası
Son dakika haberleri | Dernek lokalindeki 16 kişiye para cezası
Son dakika haberleri | Dernek lokalindeki 16 kişiye para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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