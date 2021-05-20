Bursa'da "Cumhuriyetin ebedi sesi" sergisi açıldı
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Bursa'da "Cumhuriyetin ebedi sesi" sergisi açıldı

Bursa'da 'Cumhuriyetin ebedi sesi' sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Kültür Sanat

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Cumhuriyetin ebedi sesi" sergisi, Bursa Kent Müzesinde ziyarete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Cumhuriyetin ebedi sesi" sergisi, Bursa Kent Müzesinde ziyarete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyetin Ebedi Sesi adlı sergi, pandemi tedbirleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve sınırlı sayıdaki davetlinin katılımıyla ziyarete açıldı.

Serginin açılışını yaptığı belirtilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sergisinin ana temasının, Bursa ve İstiklal Marşı ilişkisinin tarihsel ve toplumsal görünümü üzerine kurgulandığını ifade etti.

Aktaş, serginin kendilerini, İstiklal Marşı'nın kentte ilk kez çalındığı ve söylendiği günlere götüreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sergide aynı zamanda İstiklal Marşı'mızla özdeşleşen mekan olan Heykel önündeki saygı duruşları ve törenler dönem fotoğraflarıyla izlenime sunuluyor. Burada Kent Müzesi koleksiyonunda bulunan İhsan Celal Antel'in fotoğrafları yer almaktadır. Sergide yer alan diğer bölümlerde İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy ve bestecisi Osman Zeki Üngör'ün marşımızla ilgili düşünce ve değerlendirmeleri ile marşımızın yazıldığı milli mücadele günleri anlatılmaktadır. Sergimiz 1 Eylül 2021 tarihine kadar izlenimde kalacak. Ben en kısa zamanda pandemi sürecinin biterek, müzelerimizin ziyaretçilerle dolup taşacağı günlere bir an önce ulaşmayı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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