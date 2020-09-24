Bursa'da çimlere basma kavgası çıktı, öfkeli adam hem çocuklara hem de bir babaya saldırdı
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Bursa'da çimlere basma kavgası çıktı, öfkeli adam hem çocuklara hem de bir babaya saldırdı

24.09.2020 11:16 | Son Güncelleme: 24.09.2020 15:12

Bursa'da bir parkta çocukların çimlere basmasına kızan adam, çocuklardan birinin bisikletini yere çarptı. Çocuğuna saldıran adam karşısında tepkisiz kalamayan baba, öfkeli adamın yumruklarının hedefi olarak kanlar içinde kaldı. Kavganın, tartışmaya konu olan çimlerin üzerinde yapılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir parkta çocukların çimlere basması üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga, tartışma konusu olan çimler üzerinde yapılırken o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

BİSİKLETE TEKME ATTI

Olay dün akşam saatlerinde Aziz Sancar Parkı'nda meydana geldi. Akşam saatlerinde ilçenin en hareketli parkında oynayan çocuklara kızan Mehmet A., çimlere bastığı gerekçesiyle Furkan T. adlı çocuğun bisikletini alarak yere attı. Bisikletin lastiğini de indiren Mehmet A.'nın bu davranışlarını gören küçük çocuğun babası Sadrettin T. olay yerine geldi. Çıkan tartışmada Sadrettin T.'ye yumruk atan Mehmet A.'ya çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi. Hakaretler sonrasında Mehmet A. ile Sadrettin T. arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen ekipler iki şahsı karakola götürerek işlem yaptı.

Bursa'da çimlere basma kavgası çıktı, öfkeli adam hem çocuklara hem de bir babaya saldırdı
Bursa'da çimlere basma kavgası çıktı, öfkeli adam hem çocuklara hem de bir babaya saldırdı
Bursa'da çimlere basma kavgası çıktı, öfkeli adam hem çocuklara hem de bir babaya saldırdı
Bursa'da çimlere basma kavgası çıktı, öfkeli adam hem çocuklara hem de bir babaya saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖÇMEZ

Haber Yorumları (14)
DEMEKKİ CİMLERDE YUMRUKLASMA DAHA Bİ ZEVKLİ: Birakin ANIRRAN iNLEEYEN Halil Sezei Gibi Bi Arayi Yissinler BiZE NAA YAHUUUU
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ALPER: Soytari bizim millet. . . asalettin zerresi yok, ozur dileme , kibarca birsey soyleme falan bizim ayak takimi vatandaslarimiz icin fazla agir. . . musluman asil olur ya. . . kabalik hat safada , haset kiskanclik, cekememezlik, para hirsi sukursuzluk , maddi manevi temizlige dikkat etmeme , fiziksel bakimsizlik, zina, icki her turlu pislik var . . once bu kusurlarimizi duzeltmemiz lazim. Maske veya herhangi bir konuda uyarirken de cocugunu azarlar gibi degil cok kibar uyarin. . hatta zabitaya falan birakin
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BARIŞ: ağzına sağlık
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