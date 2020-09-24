Bursa'da çimlere basma kavgası çıktı, öfkeli adam hem çocuklara hem de bir babaya saldırdı
Bursa'da bir parkta çocukların çimlere basmasına kızan adam, çocuklardan birinin bisikletini yere çarptı. Çocuğuna saldıran adam karşısında tepkisiz kalamayan baba, öfkeli adamın yumruklarının hedefi olarak kanlar içinde kaldı. Kavganın, tartışmaya konu olan çimlerin üzerinde yapılması ise dikkatlerden kaçmadı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir parkta çocukların çimlere basması üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga, tartışma konusu olan çimler üzerinde yapılırken o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.
BİSİKLETE TEKME ATTI
Olay dün akşam saatlerinde Aziz Sancar Parkı'nda meydana geldi. Akşam saatlerinde ilçenin en hareketli parkında oynayan çocuklara kızan Mehmet A., çimlere bastığı gerekçesiyle Furkan T. adlı çocuğun bisikletini alarak yere attı. Bisikletin lastiğini de indiren Mehmet A.'nın bu davranışlarını gören küçük çocuğun babası Sadrettin T. olay yerine geldi. Çıkan tartışmada Sadrettin T.'ye yumruk atan Mehmet A.'ya çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi. Hakaretler sonrasında Mehmet A. ile Sadrettin T. arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen ekipler iki şahsı karakola götürerek işlem yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖÇMEZ