Bursa'da çimlere basma kavgası çıktı, öfkeli adam hem çocuklara hem de bir babaya saldırdı

Bursa'da bir parkta çocukların çimlere basmasına kızan adam, çocuklardan birinin bisikletini yere çarptı. Çocuğuna saldıran adam karşısında tepkisiz kalamayan baba, öfkeli adamın yumruklarının hedefi olarak kanlar içinde kaldı. Kavganın, tartışmaya konu olan çimlerin üzerinde yapılması ise dikkatlerden kaçmadı.