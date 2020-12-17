Emekleri kül oldu! 15 büyükbaşı telef olan çiftlik sahibi gözyaşlarına boğuldu
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Emekleri kül oldu! 15 büyükbaşı telef olan çiftlik sahibi gözyaşlarına boğuldu

17.12.2020 08:56 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:58

Bursa'da gece yarısı alevlere teslim olan çiftlikteki 15 büyükbaş hayvan telef olurken, 50'nin üzerinde hayvan ise kurtarıldı. Ekiplerin yardımıyla yangın kısa sürede söndürülürken, çiftlik sahibi o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesindeki Kayapalı Kardeşler Çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, neden çıktığı bilinmeyen alevler, ilk olarak samanlığı sardı. Samanların kısa sürede tutuşmasıyla büyüyen alevler, ahırlara doğru ilerledi.

15 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Ahırlardaki hayvanlar, çiftlik sahibi ve çalışanları tarafından dışarı çıkarılırken, 15 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. 50'nin üzerinde hayvan ise canlı olarak kurtarıldı.

Çiftlik alevlere teslim oldu! 15 büyükbaşı telef olan çiftlik sahibi gözyaşlarına boğuldu

ÇİFTLİK SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 10'a yakın araç ve birçok ekip, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan etkilenenlere ise 112 Acil Servis ekipleri, olay yerinde müdahale etti.

Hayvanların bir çoğunu son anda kurtaran çiftlik sahibi göz yaşlarını tutamazken, 1 tane büyükbaş ise telef olmaması için çalışanlar tarafından kesildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Çiftlik alevlere teslim oldu! 15 büyükbaşı telef olan çiftlik sahibi gözyaşlarına boğuldu
Emekleri kül oldu! 15 büyükbaşı telef olan çiftlik sahibi gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
AKADEMİSYEN: Memleket Bursaya kilitlenmiş vaziyette. Dolapdereyi geçti bunlar. Bursa ne iş? Noluyor orda?
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
KADİR: çok geçmiş olsun
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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