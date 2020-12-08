60 yaşındaki esnaf, cami tuvaletinde ölü bulundu
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60 yaşındaki esnaf, cami tuvaletinde ölü bulundu

08.12.2020 20:56 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:23
60 yaşındaki esnaf, cami tuvaletinde ölü bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde esnaflık yapan 60 yaşındaki Sami Ergin, cami tuvaletinde ölü olarak bulundu. Talihsiz adamın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bursa'da, tarihi hanlar bölgesinde esnaflık yapan Sami Ergin (60), Orhan Cami tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Orhanbey Mahallesi'ndeki Orhan Camii'nde meydana geldi. Tarihi hanlar bölgesinde esnaflık yapan Sami Ergin, ihtiyacını gidermek için caminin tuvaletine girdi.

60 yaşındaki esnaf, cami tuvaletinde ölü bulundu

TUVALET GÖREVLİSİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yaklaşık yarım saat içeriden çıkmayan Ergin, tuvalet görevlisinin dikkatini çekti. Defalarca Ergin'e seslenmesine rağmen cevap alamayan tuvalet görevlisi, içeri girip baktı. Görevli, Ergin'in içeride hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ergin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

60 yaşındaki esnaf, cami tuvaletinde ölü bulundu

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Ekipler Ergin'in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Talihsiz adamın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

60 yaşındaki esnaf, cami tuvaletinde ölü bulundu
Sami Ergin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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