60 yaşındaki esnaf, cami tuvaletinde ölü bulundu

Bursa'da, tarihi hanlar bölgesinde esnaflık yapan Sami Ergin (60), Orhan Cami tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Orhanbey Mahallesi'ndeki Orhan Camii'nde meydana geldi. Tarihi hanlar bölgesinde esnaflık yapan Sami Ergin, ihtiyacını gidermek için caminin tuvaletine girdi.

TUVALET GÖREVLİSİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yaklaşık yarım saat içeriden çıkmayan Ergin, tuvalet görevlisinin dikkatini çekti. Defalarca Ergin'e seslenmesine rağmen cevap alamayan tuvalet görevlisi, içeri girip baktı. Görevli, Ergin'in içeride hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ergin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Ekipler Ergin'in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Talihsiz adamın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Sami Ergin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN