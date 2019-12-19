Bursa'da cami inşaatından düşen işçi öldü
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Bursa'da cami inşaatından düşen işçi öldü

Bursa'da inşaatı devam eden caminin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

19.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:50
Bursa'da cami inşaatından düşen işçi öldü

'da inşaatı devam eden caminin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Merkez ilçesi Doburca Mahallesi'nde yapımı süren Osmangazi Hüdavendigar Camisi'nin inşaatında çalışan (22), çatıdan beton zemine düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ailesi Samsun'da yaşayan Yıldız'ın, Bursa'ya akrabalarının yanına çalışmak için geldiği öğrenildi.

Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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