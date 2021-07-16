Bursa'da cadde üzerindeki 2 katlı metruk bina yıkıldı
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Bursa'da cadde üzerindeki 2 katlı metruk bina yıkıldı

Bursa'da cadde üzerindeki 2 katlı metruk bina yıkıldı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Güncel

BURSA'nın Mudanya ilçesinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerindeki 2 katlı metruk bina kendiliğinden yıkıldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerindeki 2 katlı metruk bina kendiliğinden yıkıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada binanın çevresinde daha önceden önlem alınıp bariyer çekildiği ve olay sırasında can kaybı ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Mudanya ilçesinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerinden biri olan Mustafakemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önceden çevresinde önlem alınan 2 katlı ahşap bina, bugün saat 16.00 sıralarında kendiliğinden yıkıldı. Binanın yıkılması sırada çevrede bulunanlar panik yaşarken, o anlar amatör kameraya yansıdı. Olayda ise can kaybı ya da yaralanan olmadı. 

eçen hafta metruk binadan çatırdama sesleri duyan çevredeki iş yerlerinin uyarısıyla belediyenin önlem aldığı öğrenildi. İçerisinde kimsenin oturmadığı binanın zemin katında bulunan kuaför salonunun ise uzun zaman önce boşaltıldığı belirtildi. Ayrıca yapılan uyarı nedeniyle belediye ekiplerince binanın çevresinin bariyerlerle kapatıldığı ifade edildi. 

Konu ile ilgili olarak Mudanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, hiçbir vatandaşın zarar görmediği belirtildi. Belediye açıklamasında, "Mudanya'da yıkılan bina ile ilgili geçtiğimiz hafta herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için Anıtlar Kurulu'ndan onay alınarak belediyemizce önlem alınmış ve  bariyer konulmuştu. Neyse ki hiç kimse zarar görmedi. Ekiplerimizin moloz kaldırma çalışmaları sürüyor" ifadelerine yer verildi.


Bursa'da cadde üzerindeki 2 katlı metruk bina yıkıldı
Bursa'da cadde üzerindeki 2 katlı metruk bina yıkıldı
Bursa'da cadde üzerindeki 2 katlı metruk bina yıkıldı
Bursa'da cadde üzerindeki 2 katlı metruk bina yıkıldı
Bursa'da cadde üzerindeki 2 katlı metruk bina yıkıldı
Bursa'da cadde üzerindeki 2 katlı metruk bina yıkıldı
Bursa'da cadde üzerindeki 2 katlı metruk bina yıkıldı
Bursa'da cadde üzerindeki 2 katlı metruk bina yıkıldı
Bursa'da cadde üzerindeki 2 katlı metruk bina yıkıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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