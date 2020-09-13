Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti
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Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti

Bulutlar benzediği şekillerle insanlara sıklıkla hayal kurdurur. Bursa'da dün görülen yazı şeklindeki bulutlar da görenleri hayrete düşürdü.

13.09.2020 13:29 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:51

Bursa'da kentin pek çok noktasından görülen bulutların şekli, vatandaşların ilgisini çekti. Yazıya benzetilen şekil, sosyal medyadan paylaşılınca çok sayıda etkileşim aldı.

ÇOĞU KİŞİ PAYLAŞTI

Bursa'da dün akşam saatlerinde bulutların şekli, dikkat çekti. Merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde oturan vatandaşlar, gördükleri şekli sosyal medya üzerinden paylaştı. Yüzlerce hesabın etkileşim gösterdiği görüntülerde yer alan bulutların şekli yazıya benzetildi.

Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti
Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti
Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti
Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (17)
TR: sahtekarlar iş başında nasıl olsa din hiç bitmeyen bir araç
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ANTİKEMALİST: Vedat Uşklıgil kemalistlerin eniştesidir.
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TUGBA: OL DER VE OLUR YAZIYOR
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 15:22:09. #1.15#
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