Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti Bulutlar benzediği şekillerle insanlara sıklıkla hayal kurdurur. Bursa'da dün görülen yazı şeklindeki bulutlar da görenleri hayrete düşürdü.

Bursa'da kentin pek çok noktasından görülen bulutların şekli, vatandaşların ilgisini çekti. Yazıya benzetilen şekil, sosyal medyadan paylaşılınca çok sayıda etkileşim aldı.

ÇOĞU KİŞİ PAYLAŞTI

Bursa'da dün akşam saatlerinde bulutların şekli, dikkat çekti. Merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde oturan vatandaşlar, gördükleri şekli sosyal medya üzerinden paylaştı. Yüzlerce hesabın etkileşim gösterdiği görüntülerde yer alan bulutların şekli yazıya benzetildi.

Kaynak: DHA