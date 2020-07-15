Bursa'da bugün toplu taşıma araçları ücretsiz
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Buruluş'tan yapılan açıklamaya göre Bursa'da bugün saat 19.00 itibariyle şehir içi Burulaş otobüsleri ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.
15.07.2020 12:58 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:02
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Buruluş'tan yapılan açıklamaya göre Bursa'da bugün saat 19.00 itibariyle şehir içi Burulaş otobüsleri ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.
Burulaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şehir içi Burulaş otobüsleri ve raylı gsistem hatları saat 19.00 itibariyle ücretsiz olacaktır. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece, tren seferlerimiz 01.15'te son bulacaktır." - BURSA
Kaynak: İHA