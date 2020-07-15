Bursa'da bugün toplu taşıma araçları ücretsiz Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Buruluş'tan yapılan açıklamaya göre Bursa'da bugün saat 19.00 itibariyle şehir içi Burulaş otobüsleri ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Buruluş'tan yapılan açıklamaya göre Bursa'da bugün saat 19.00 itibariyle şehir içi Burulaş otobüsleri ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak. Burulaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şehir içi Burulaş otobüsleri ve raylı gsistem hatları saat 19.00 itibariyle ücretsiz olacaktır. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece, tren seferlerimiz 01.15'te son bulacaktır." - BURSA Kaynak: İHA