Bursa'da balıkçıların ağına tarihi eser takıldı

Türkiye'nin beşinci büyük gölü İznik Gölü'nde gümüş balığı avlayan balıkçıların ağlarına tarihi bir taş takıldı.

Türkiye'nin beşinci büyük gölü İznik Gölü'nde gümüş balığı avlayan balıkçıların ağlarına tarihi bir taş takıldı. Üzeri el işlemeli ve oymalı taşın hangi döneme olduğu ise merak konusu oldu.

İznik gölünde gümüş balığı avlayan İznikli balıkçılar, bir günde 15 tona yakın balık çıkarmaya başladı. Göldeki bolluk balıkçıları sevindirirken, bir tarihi eserin balıkçıların ağına takılması heyecana neden oldu. İznik Taş İskele Mevkisi'nde balık avlayan İznik Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri sert bir cisim fark ettiler. Tarihi taş olduğu iddia edilen sütunun üzerinde kabartmalar ve şekiller olduğu ifade edildi. Tarihi eser olduğu öne sürülen sütunun hangi döneme ait olduğu ise İznik Müze Müdürlüğü'nün yapacağı değerlendirme sonrası belli olacak. Uzmanlar ise İznik Gölü'nün içinde keşfedilen bazilikaya dikkat çekerek, gölün içinde çok sayıda tarihi eserin olduğunu ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı