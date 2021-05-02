Bursa'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
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Bursa'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

Bursa'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Emrah Taş - Haberler | Güncel

Bursa'nın Kestel ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolunda Sabri A. idaresindeki 16 ALV 346 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da ağaca çarpıp yola devrildi.

Kazada, araçta bulunan Aziz A. yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Kestel Devlet Hastanesine götürüldü.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş

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