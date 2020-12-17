Bursa'da aranan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
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Bursa'da aranan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

17.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:35
Bursa'da aranan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Bursa'da kaybolan ve ekipler tarafından aranan Fehmi Arık'ın (72) cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'da kaybolan ve ekipler tarafından aranan Fehmi Arık'ın (72) cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Soğucak Mahallesi'nde 3 gün önce kaybolan Fehmi Arık'ın bugün saat 15.00 sıralarında cansız bedeni bulundu. Dün şapkası bulunan Fehmi Arık için çalışmalar mahalleye 1 kilometre uzaklıkta bulunan mermer ocakları bölgesine yoğunlaştırılmıştı. Gün boyu süren çalışmalar sonucunda Fehmi Arık çalıların arasında bulundu. Eşyalarını yanına koyduğu görülen yaşlı adam secde eder vaziyette bulundu. - BURSA

Bursa'da aranan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
Bursa'da aranan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
Bursa'da aranan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 16:37:34. #1.14#
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