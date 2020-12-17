Bursa'da aranan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
17.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:35
Bursa'da kaybolan ve ekipler tarafından aranan Fehmi Arık'ın (72) cansız bedenine ulaşıldı.
Bursa'da kaybolan ve ekipler tarafından aranan Fehmi Arık'ın (72) cansız bedenine ulaşıldı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Soğucak Mahallesi'nde 3 gün önce kaybolan Fehmi Arık'ın bugün saat 15.00 sıralarında cansız bedeni bulundu. Dün şapkası bulunan Fehmi Arık için çalışmalar mahalleye 1 kilometre uzaklıkta bulunan mermer ocakları bölgesine yoğunlaştırılmıştı. Gün boyu süren çalışmalar sonucunda Fehmi Arık çalıların arasında bulundu. Eşyalarını yanına koyduğu görülen yaşlı adam secde eder vaziyette bulundu. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı