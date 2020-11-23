Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı

Bursa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Kazada yaşlı kadın acılar içinde feryad ederken çarpan sürücünün eşi olduğu ortaya çıktı.

Öğle saatlerinde Ulucamii önünde meydana gelen olayda 16 KC 404 plakalı otomobilin sürücüsü Z.Ö. karşıya geçmeye çalışan eşi 68 yaşındaki Zeliha Ö.'yü fark edince aniden frene bastı, fakat durduramadı.

BİR AN BİLE YANINDAN AYRILMADI

Otomobilin çarptığı Zeliha Ö. ise acılar içerisinde feryad etmeye başladı. Otomobil sürücüsü aracından aldığı battaniye ve yastıkla yaşlı kadına yardımcı olurken, yaralı kadının eşi ise bir an bile yanından ayrılmadı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, 112 ambulansı ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Olay yerinden kareler;

Kaynak: İhlas Haber Ajansı