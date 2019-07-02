Bursa'da 9'uncu kattan asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı

BURSA'da 12 katlı metruk binaya çıkan 4 gençten biri, 9'uncu kattan asansör boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde Haşim İşcan Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 yaşındaki T.Ç. ve 3 arkadaşı, 12 katlı metruk binaya çıktı. Bir süre binanın çatısında oturup manzara izleyen gençler, binadan çıkmak istedi. Gençler merdivenden inerken, asansör boşluğunu fark etmeyen T.Ç., 9'uncu kattan düştü. T.Ç.'nin düştüğünü gören arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. T.Ç.'nin asansör boşluğunda hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci asansör boşluğundan çıkardı. Ağır yaralı T.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ggencin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA