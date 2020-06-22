Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı
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Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.

Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı
22.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:31

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Bursa-Ankara Karayolu'nun İnegöl ilçesindeki Kulaca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa yönüne giden Hasan Şen yönetimindeki 16 AHS 706 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Samet Aybey (27) yönetimindeki 16 AHU 206 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören Ömer Kayan (55) da 16 KMV 72 plakalı otomobilini aniden durdurdu. Kayan'ın otomobiline, arkadan gelen Abdullah Baykuş (40) yönetimindeki 16 PUS 52 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, Ziya Serbest (35) yönetimindeki 16 JVU 46 plakalı otomobile çarptı. Serbest'in otomobili de Şen ile Aybey'in araçlarına vurdu.

5 aracın karıştığı zincirleme kazada, sürücü Ömer Kayan (55) diğer araçlarda olan  Fatma Şen(42) Şevval Sevim(11) ve Tuba Sevim (34) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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