Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti

Bursa'da 38 yaşındaki dizi ve tiyatro oyuncusu olan Ercan Yalçıntaş hayatını kaybetti. Yalçıntaş'ın ölüm nedeninin ise sahte içkiden olduğu belirtildi. Arka Sokaklar, Payitaht, Eve Dönüş, Vatanım Sensin ve Türkan gibi dizilerde boy gösteren Yalçıntaş'ın cansız bedenini, eve giden annesinin bulduğu aktarıldı.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde alkol tedavisi gördüğü öğrenilen Yalçıntaş, en son dün öğle saatlerinde alt katında oturan amcası tarafından görüldü.

SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Ailesinin haber alamadığı Yalçıntaş için annesi eve geldi. İçeri giren anne burada oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Ekiplere haber verilmesi üzerine doktorların yaptığı inceleme sonucu Yalçıntaş'ın sahte içkiden öldüğü tespit edildi.

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olduğu öğrenilen Yalçıntaş, "Arka sokaklar, payitaht, eve dönüş, vatanım sensin, Türkan" gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca birçok tiyatro oyununda da sahne alan Yalçıntaş'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.