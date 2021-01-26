Bursa'da 300 litre sahte içki ele geçirildi
26.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:04
Bursa'nın Mudanya ilçesinde piyasaya sahte içki sürmeye hazırlandığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde piyasaya sahte içki sürmeye hazırlandığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince takibe alınan N.D'nin (64) evine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramalarda 300 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi