Bursa'da 300 litre sahte içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da 300 litre sahte içki ele geçirildi

26.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:04
Bursa'da 300 litre sahte içki ele geçirildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde piyasaya sahte içki sürmeye hazırlandığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde piyasaya sahte içki sürmeye hazırlandığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince takibe alınan N.D'nin (64) evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda 300 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cemal Hünal Aleyna Tilki Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da 300 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 15:04:33. #1.14#
title