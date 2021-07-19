Bursa'da 3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da 3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da bir kişi, yeğeninin 3. kata balta fırlattıktan sonra keserle tehdit ettiği anları cep telefonuyla kaydetti.

Bursa'da bir kişi, yeğeninin 3. kata balta fırlattıktan sonra keserle tehdit ettiği anları cep telefonuyla kaydetti.

Olay, geçtiğimiz gün Yıldırım'a bağlı Mesken Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu belirtilen kişinin akrabalarını sürekli tehdit ettiğini, cinsel organını gösterdiğini belirten Ömer Ali Şahin son olarak cep telefonu kamerası ile 3. kata fırlatılan baltayı ve satırla tehdit edildiği anları kayıt altına aldı. İki aydır sürekli olayların devam ettiğini, defalarca şikayetçi olduğunu fakat yeğeninin hiç bir ceza almadığını belirten Ömer Ali Şahin, " Videoda zaten her şey açık ve net şekilde görülüyor. Şahıs madde bağımlısı, madde satıcısı, sicili bozuk olan ve pandemi sebebiyle şartlı tahliyeyle cezaevinden çıkan bir şahıs. Aynı zamanda bizim akrabamız oluyor. Uzun süredir sürekli bir saldırı halleri var. Eve balta fırlatmasından mı, silah çekmesinden mi, yoksa sürekli tehditler savurmasından mı, evdeki çocuklara, kadınlara cinsel organını göstermesinden mi, yoksa mahallede uyuşturucu satmasından dolayı mahallede sürekli farklı araçların girip çıkmasından mı, hangi birinden bahsedeceğimizi bilemiyoruz açıkçası. Bu olaylar yaklaşık iki aydır devam ediyor. Son günlerde iyice dozunu arttırdı bu olayların. Artık yoksunluk mu yaşıyor ne tarz durumlar yaşıyor bilemiyoruz. Bu olayların ardından biz suç duyurusunda bulunduk. Hem savcılık hem de karakola. Bir hafta arayla sürekli şikayetler de bulunduk. Her seferinde farklı kişilerin şikayetleri de oldu. Bu durumla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Çünkü bu tür olaylar basit suçlar olduğu için pandemi sürecinden de yararlanıldığını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili büyük sıkıntılarımız var. Her gün aynı evin içerisinde yengemiz var. İki tane yeğenim var. Birisi 5 yaşında, biri dokuz yaşında. Kapının önüne çıkartmaya korkuyoruz. Herhangi bir saldırı olur, herhangi bir rehin alma olur yada yaralamalar olur gibi sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün hepimiz işinde gücünde insanlarız. Sabah işe çıkıp geldiğimiz de aklımız sürekli orada kalıyor. Bugün bakkala giderken bile acaba karşılarına çıkacaklar mı diye ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gerekli mercilerden bu konuyla ilgili yardım bekliyoruz. Ama herhangi bir sonuç elde edemiyoruz. Bu olaylara şahitlik eden bir çok insan var. Bütün mahalleli şahit ve şikayetçi. Bir sürü görüntü var elimizde. Fakat adam hala yapacağından geri kalmıyor. Ne yapacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Birilerinin canı yanmadan lütfen bu tarz kişileri kontrol altında tutsunlar ve gerekli cezaları versinler" dedi.

(Ali Kamur - Abdullah Uğur/İHA)

Bursa'da 3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti
Bursa'da 3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti
Bursa'da 3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti
Bursa'da 3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Demir Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Serra Arıtürk
Spor Ali Koç Metin Oktay Alper Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da 3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 11:05:56. #1.14#

title