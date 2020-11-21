Bursa'da 3 dakikada hırsızlık güvenlik kamerasında
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Bursa'da 3 dakikada hırsızlık güvenlik kamerasında

21.11.2020 09:31 | Son Güncelleme: 21.11.2020 09:35
Bursa'da 3 dakikada hırsızlık güvenlik kamerasında

BURSA'da bir kuruyemiş dükkanının önünde bulunan dolabın kilidini kıran 4 çocuk, vitrinde bulunan içecekleri çalarak kaçtı.

BURSA'da bir kuruyemiş dükkanının önünde bulunan dolabın kilidini kıran 4 çocuk, vitrinde bulunan içecekleri çalarak kaçtı.Yaklaşık 3 dakika süren hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 01.00 sıralarında Gemlik ilçesi, Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Yüzlerinde medikal maske olan 4 çocuk, bir kuruyemiş dükkanının önüne geldi. Bir süre çevreyi gözetleyen çocuklar, iş yerinin önünde bulunan dolabın kilidini yaklaşık 3 dakikada kıran şüpheliler, vitrinde bulunan içecekleri yanlarında getirdikleri poşetlere doldurarak kaçtı. Sabah saatlerinde dükkanını açmak için gelen iş yeri sahibi, dolabın kilidinin kırıldığını gördü. Soyulduğunu fark eden iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, şüpheli 4 çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.


Bursa'da 3 dakikada hırsızlık güvenlik kamerasında
Bursa'da 3 dakikada hırsızlık güvenlik kamerasında
Bursa'da 3 dakikada hırsızlık güvenlik kamerasında
Bursa'da 3 dakikada hırsızlık güvenlik kamerasında
Bursa'da 3 dakikada hırsızlık güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT

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