Bursa'da 20 yaş altındaki yolcuların abonman kartları kullanıma kapatıldı Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı vatandaşların abonman kartları kullanıma kapatıldı.

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı vatandaşların abonman kartları kullanıma kapatıldı.

BURULAŞ'ın twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını tedbir gereği 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağını içeren Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden 20 yaş altındaki tüm yolcularımızın abonman kartları geçici süreyle kullanıma kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA