Bursa'da 2 bin yıllık "tarihe çanak tuttular"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da 2 bin yıllık "tarihe çanak tuttular"

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Haberler | Güncel

Bursa'da 2 bin yıllık "tarihe çanak tuttular" 2 bin yıllık tarihi desenli sütunun üzerine çanak anten taktılar Tarih ve medeniyetin başkenti olan Unesco geçici miras listesinde bulunan İznik'te tarihi bir skandal yaşandı.

Bursa'da 2 bin yıllık "tarihe çanak tuttular"

2 bin yıllık tarihi desenli sütunun üzerine çanak anten taktılar

BURSA - Tarih ve medeniyetin başkenti olan Unesco geçici miras listesinde bulunan İznik'te tarihi bir skandal yaşandı. 2 bin yıllık desenli sütunun üzerine çanak anten monte edildi. Görenler şok oldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde Lefke kapı mevkiinde bulunan 2 bin yıllık surların hemen dibinde bulunan desenli sütuna çanak anten monte edildi. Roma dönemi tarihi sütun taşın üzerinde çanak anteni gören yerli ve yabancı turistler manzara karşısında adeta şok oluyorlar. UNESCO geçici miras listesinde bulunan ve UNESCO ana listesine girmesi an meselesi olan İznik'te bu durumu gören vatandaşlar durumu müze müdürlüğüne bildirdi.

Bursa'da 2 bin yıllık 'tarihe çanak tuttular'
Bursa'da 2 bin yıllık 'tarihe çanak tuttular'
Bursa'da 2 bin yıllık 'tarihe çanak tuttular'
Bursa'da 2 bin yıllık 'tarihe çanak tuttular'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu

Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ali Babacan Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki
Magazin Brad Pitt Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Metin Oktay Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da 2 bin yıllık "tarihe çanak tuttular" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 09:39:58. #1.15#

title