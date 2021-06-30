Bursa'da 2 bin yıllık "tarihe çanak tuttular"

Bursa'da 2 bin yıllık "tarihe çanak tuttular" 2 bin yıllık tarihi desenli sütunun üzerine çanak anten taktılar Tarih ve medeniyetin başkenti olan Unesco geçici miras listesinde bulunan İznik'te tarihi bir skandal yaşandı.