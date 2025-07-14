Bursa'da 15 Temmuz ulaşım ücretsiz mi?

Bursa'da 15 Temmuz ulaşım ücretsiz mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 15 Temmuz darbe girişimi yıldönümü Salı gününe denk geliyor. Türkiye o hain girişimi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'Zaferin Adı Türkiye' temasıyla anacak. Peki, Bursa'da 15 Temmuz ulaşım ücretsiz mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anlam ve önemi gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu yıl "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla hem Türkiye genelinde hem de yurtdışında kapsamlı etkinlikler düzenliyor. Peki, Bursa'da 15 Temmuz ulaşım ücretsiz mi?

BURSA'DA 15 TEMMUZ ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ulaşım Ücretsiz! BursaRay hatlarımız, 15 Temmuz 2025 Salı günü saat 18.30 ile 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 00:59 arasında, BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz olarak hizmet verecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Gurbetçiler geliyor! Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar

Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den Manavgat kararı! 3 isme ihraç talebi

Skandal görüntülerin ardından CHP'den Manavgat kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.