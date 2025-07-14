15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anlam ve önemi gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu yıl "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla hem Türkiye genelinde hem de yurtdışında kapsamlı etkinlikler düzenliyor. Peki, Bursa'da 15 Temmuz ulaşım ücretsiz mi?

BURSA'DA 15 TEMMUZ ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ulaşım Ücretsiz! BursaRay hatlarımız, 15 Temmuz 2025 Salı günü saat 18.30 ile 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 00:59 arasında, BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz olarak hizmet verecek.