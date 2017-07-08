Bursa'da 13. Uluslararası Leylek Festivali başladı



BURSA'nın Karacabey İlçe Belediyesi'nce bu yıl 13'ncüsü düzenlenen 'Uluslararası Leylek Festivali' bugün törenle başladı. Festival yarın sona erecek.



Avrupa Leylek Köyleri Birliği'ne üye olan Bursa'nın Karacabey İlçe Belediyesi'nce, bu yıl 13'ncüsü düzenlenen 'Uluslararası Leylek Festivali', Eskikaraağaç Köyü'nde düzenlenen tören ile başladı. Törene, Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Mustafa Bulut ile çok sayıda davetli katıldı.



Karacabey Belediyesi KARYEK Halk Oyunları Ekibinin folklor gösterisi ile başlayan törende konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Bakıldığı zaman ekolojik turizm açısından gerçekten çok şanslı bir coğrafyadayız. İçinde bulunduğumuz Eskikaraağaç mahallemiz yani 'Leylek köyümüz' uluslararası arenada bizi temsil ediyor. Kendilerini kutluyorum" dedi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık da konuşmasında, 'İlçe belediyelerimizle, muhtarlarımızla, büyükşehir belediyemizle, merkezi hükümetimizle, STK' larımızla ve siz değerli hemşerilerimizle gerçekten Karacabey'imize Bursa'mıza, Balkanlar'dan Kafkas'lara, Afrika'lara kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Burada tarih var, huzur var, sanat var. Festivaller oluyor. Aradığımız her şey Bursa'da var. Hizmette sınır yok. Dünya literatüründe Türkiye'nin uluslararası arenada Eskikarağaç Mahallesi tek temsilci olarak temsil ediliyor" diye konuştu.



Halk oyunları ekibinin gösterisi ve festivale sponsor olanlara plaketlerinin verilmesi ile devam eden etkinlikler, davetlilere yöresel yiyeceklerin ikramı ile sona erdi.



Festival kapsamında Türk Halk Müziği Konseri, Çalgıcı Mektebi Konseri, bisiklet ve tekne turları, çocuklar için çeşitli yarışmalar ve sihirbazların gösterisi yer alacak. Festivalde, fener alayı yürüyüşü de yapılacak.