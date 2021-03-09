Bursa'da 10 yıldır aynı köye gelen leylek "Yaren"in eşiyle buluşması canlı yayınlandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu "Yaren" adlı leyleğin eşiyle buluşması, 24 saat canlı yayın yapan belediyenin web sitesinin kamerasına yansıdı.

Her yıl göç mevsiminde Afrika kıtasından göç eden leyleklerin yaşadığı, Türkiye'nin Avrupa Leylek Köyü Ağı'na üye tek bölgesi Eskikaraağaç'ta, yöre halkının "Yaren" adını verdiği leylek, 10 yıldır aynı yuvaya konuyor.

Dün gelen Yaren'in yuvaya konma anı, Karacabey Belediyesinin yakın bir noktaya yerleştirdiği 24 saat çekim yapan kamera ile belediyenin web sitesi üzerinden canlı yayınlandı.

Sosyal medyada çok konuşulan konulardan biri olan Yaren'in gelişi, canlı yayına ilgiyi arttırdı.

Bu sene Eskikarağaç'a tek başına gelen Yaren'in eşi de bugün yuvaya kondu.

Yaren ile eşinin buluşması da canlı yayında kameraya yansıdı.

Dün itibarıyla yarenleylek.com adlı siteyi binlerce kişi ziyaret ederek canlı yayını izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin