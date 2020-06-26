BURSA Çalınan köpeğini, kumbarasındaki paralarla bastırdığı afişlerle arıyor Çalınan köpeğini, kumbarasındaki paralarla bastırdığı afişlerle arıyorBursa'da, Ali Yiğit Şimşirli (9) çalınan köpeği 'Tarçın'ı arıyor.

Çalınan köpeğini, kumbarasındaki paralarla bastırdığı afişlerle arıyor

Bursa'da, Ali Yiğit Şimşirli (9) çalınan köpeği 'Tarçın'ı arıyor. Kumbarasında biriktirdiği paralarla bastırdığı afişleri arkadaşlarıyla birlikte her yere asan Ali Yiğit, hırsızlara, "Lütfen köpeğimi geri getirin" diye seslendi.

Olay, 22 Haziran günü, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sedat Şimşirli (42), iş yerine geldiğinde 'Tarçın' isimli köpeğin olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen Şimşirli, köpeğin kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındığını gördü. Hemen polisi aradı. İş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sedat Şimşirli'nin 9 yaşındaki oğlu Ali Yiğit Şimşirli de 1,5 yıl önce sahiplendiği 'Tarçın'ın bulunması için kumbarasında biriktirdiği harçlıklarıyla afiş hazırladı. Tarçın'ın fotoğrafı bulunan afişleri, arkadaşlarıyla birlikte sokaklara astı.

'KİM ÇALDIYSA LÜTFEN GERİ GETİRSİN'

Ali Yiğit Şimşirli, "Köpeğimiz çalınınca çok üzüldüm. Sonra köpekleri kaybolunca afiş bastıran insanlar geldi aklıma ve ben de kumbaramdaki paraları alarak kırtasiyeye gittim. Param tam yetmediği için kırtasiyeciyle pazarlık yaptım ve bana yardım etti. 105 tane afiş bastırdım ve arkadaşlarımla birlikte astım. Köpeğim Tarçın'ı çok özledim. Onu kim çaldıysa lütfen geri getirsin" diye konuştu.

'TARÇIN'I EVLAT GİBİ GÖRÜYORUZ'

Oğlunun bastırdığı afişlerden haberi olmadığını ve çok duygulandığını söyleyen Sedat Şimşirli ise, "Olay pazartesi sabah 05.30 sıralarında oldu. İki şüpheli ara sokaktan gelerek asma kilit ve alüminyum kapımızı patlattı ve iş yerimize girerek Tarçın'ı çaldı. 'Tarçın' daha çok küçük. Bir evlat gibi görüyoruz. Tarçın'ın çalındığını öğrendikten sonra aramaya başladılar. Sonra oğlum kumbarasını boşaltıyor ve kırtasiyeye giderek afiş bastırıyor. Dağıtarak geliyor. Duyduğumda oğlumla gurur duydum. İlk başta çocuktur diyerek bazı şeyleri önemsemiyoruz ama çocukların da bir duygusunun olduğu, sevdiği zaman ne kadar sevdiğini, üzüldüğü zaman ne kadar üzüldüğünü anladım" diye konuştu.

Kaynak: DHA