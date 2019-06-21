Bursa Büyükşehir'den çevresel farkındalık

Büyükşehir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, 27 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında planlanan program çerçevesinde çevreye duyarlı birey ve kurumlarla bir dizi faaliyet gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla daire başkanlıkları ve belediye iştiraklerinin organize ettiği etkinlikler kapsamında atölye çalışmaları, sahil ve dip temizliği, resim sergisi, turizmde çevre hassasiyeti, yeşil karne ödül töreni gibi birbirinden farklı ve eğlenceli programlar, Bursalıları çevre konusunda daha hassas hale getiriyor.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü İzcilik Branşı öğrencilerimiz tarafından izcilik branşı ile ilgili bilgiler verilerek, meydanda çadırların kurulması gösterildi. Çeşitli oyun ve konuşmalarla zenginleştirilen programa halkın yoğun ilgisi oldu.

Kültür Şube Müdürlüğümüze bağlı İncirli Kültür Merkezi'nde Makrome Saksılık Yapımı Atölyesi gerçekleştirildi. Katılımcılar, makrome ipleri ile güzel ürünler ortaya çıkardı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde de Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği işbirliği ile Bursalı turizmcilere özel 'Turizmde Çevre Hassasiyeti Eğitimi' verildi. Bursa'nın yeni rotasını turizm olarak belirleyen ve turizm gelirlerinin artması için de öncelikle tanıtım çalışmalarına ağırlık veren, İstanbul, Hollanda, Cidde, Malezya, Çin, Avusturya ve Dubai'de düzenlenen fuarlarda stant açan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Bursalı turizmcilere yönelik gerçekleştirilen bu eğitimin sonunda katılımcılara Katılım Belgeleri takdim edildi.