Bursa Büyükşehir Belediyesinin Uludağ'daki ikinci kamerası, Sarıalan Bölgesi'nde yayına başladı
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Bursa Büyükşehir Belediyesinin Uludağ'daki ikinci kamerası, Sarıalan Bölgesi'nde yayına başladı

21.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:08
Bursa Büyükşehir Belediyesinin Uludağ'daki ikinci kamerası, Sarıalan Bölgesi'nde yayına başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Uludağ'da canlı yayın yapan şehir kameralarından ikincisi, Sarıalan Bölgesi'nde yayına başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Uludağ'da canlı yayın yapan şehir kameralarından ikincisi, Sarıalan Bölgesi'nde yayına başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yılın her döneminde yerli-yabancı turistlerin gözde merkezi olan Uludağ'da ikinci kameramızı Sarıalan Bölgesinde aktif ettik." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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