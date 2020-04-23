Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Emet Belediyesi'ne 200 koli erzak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Emet Belediyesi'ne 200 koli erzak - Haber
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Emet Belediyesi, Bursa, Yaşam, Haber

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Emet Belediyesi'ne 200 koli erzak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kardeş belediye' Emet Belediyesi'ne 200 adet gıda kolisi geldiği bildirildi.

23.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:35
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Emet Belediyesi'ne 200 koli erzak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kardeş belediye' Emet Belediyesi'ne 200 adet gıda kolisi geldiği bildirildi.

Korona virüs (Covid-19) salgının başlamasının ardından Emet Belediyesi olarak tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi desteği verildiğini belirten Başkan Hüseyin Doğan, "Ramazan ayı öncesi pandemi salgınında halkımızın ekonomik anlamda desteklenmesi için Emet Belediyesi olarak gerekli gıda dağıtım kolilerimizi hazırlıyoruz. Bugünde Bursa büyükşehir belediyemizden ihtiyaç sahiplerimize dağıtılmak üzere 200 adet yardım kolisi geldi. Plan ve program dahilinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hızla ulaştıracağız" dedi.

Her zaman maddi ve manevi Emet Belediyesi'ne destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a teşekkür eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Dünyayı saran (Covid-19) pandemi salgınında, devletimiz, hükümetimiz tüm imkanları ile halkımızın herkesimine destek vermektedir. Adından söz ettiren tüm Avrupa ülkeleri bu salgında çaresiz kalmıştır. Bizim ülkemiz sosyal devlet anlayışında 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibiyle her noktaya her kesime yardım elini uzatmaktadır. Bu yardımlar kapsamında, kardeşlik hukuku çerçevesinde belediyelerde dayanışma içerisndedir. Bursa'nın her noktasına yardıma koşturan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Emetli hemşehrilerini de unutmamıştır. Her zaman belediyemize ilgi ve desteklerini esirgemeyen Ali Nur Aktaş başkanımız halkımıza dağıtılmak üzere yardım kolilerini belediyemize ulaştırmıştır. Bizlerde buradan sayın başkanımıza şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu vesile ile Bursalı hemşehrilerimize de selamlarımızı yolluyoruz. Tüm dünyanın bu pandemi salgınından biran önce kurtulmasını rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Beşiktaş'ta deprem etkisi yaratan gelişme! Burak'la yollar ayrılıyor Haber
Beşiktaş'ta deprem etkisi yaratan gelişme! Burak'la yollar ayrılıyor
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haber
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haber
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Koronavirüs testine para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haber
Koronavirüs testine para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haber
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 dolar yaptı Haber
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 dolar yaptı
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Mermer ustası, ilgi artınca 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ziya Selçuk Donald Trump Muhammet Emin Zeydan Karalar
Magazin Aslı Enver Halil Sezai Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Falcao Ersun Yanal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Emet Belediyesi'ne 200 koli erzak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 11:33:12. #1.14#
title