Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 8-9 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 8-9 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Eylül Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

MUDANYA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 18:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi ve civarında, 08.09.2025 tarihinde 09:00 -18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

YILDIRIM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 11:40

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 17:40

Kesim Tarihi: 08/09/2025 11:40

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; G3_D03 Alt Bölgesinde Bulunan, Akçağlayan Mahallesi ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 08.09.2025 Tarihinde 11:40 ile 17:40 Saatleri Arasında Su Kesintisi Uygulanacaktır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Erdoğan, Kabine sonrası açıklamalarda bulunuyor
İzmir'deki karakol saldırısında gözaltı sayısı yükseldi! İran uyruklu şahıs İstanbul'da yakalandı

Karakol saldırısında yeni gözaltı! Operasyonla İstanbul'da yakalandı
2 polisi şehit eden saldırganın babasından ilk ifade: Son dönemde radikalleşti

Saldırganın babasından ilk ifade: Polise şikayet edecektim
İsrail'den Lübnan'a saldırı! Dumanlar yükseldi, ölüler var

İsrail ateşkesi ihlal etti, o ülkeye saldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur

İşte saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.