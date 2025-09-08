Bursa BUSKİ su kesintisi! 8-9 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

MUDANYA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 18:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi ve civarında, 08.09.2025 tarihinde 09:00 -18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

YILDIRIM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/09/2025 11:40

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/09/2025 17:40

Kesim Tarihi: 08/09/2025 11:40

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; G3_D03 Alt Bölgesinde Bulunan, Akçağlayan Mahallesi ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 08.09.2025 Tarihinde 11:40 ile 17:40 Saatleri Arasında Su Kesintisi Uygulanacaktır.