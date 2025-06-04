Bursa BUSKİ su kesintisi! 4-5 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 4-5 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 4 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 4 Haziran Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 4 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 4 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM

DEĞİRMENLİKIZIK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/06/2025 15:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 04/06/2025 17:30

Kesim Tarihi: 04/06/2025 15:30

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; G1_H_Gec Alt Bölgesinde Bulunan, Değırmenlikızık Mahallesi Ferda Sokak ve Maltepe, Yeşilyayla, Zümrütevler Mahalleleri Civarı "ARIZA" Nedeniyle 04.06.2025 tarihinde 15:30 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

YEŞİLYAYLA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/06/2025 13:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 04/06/2025 15:30

Kesim Tarihi: 04/06/2025 15:30

Açıklama: Yıldırım İlçesi C2_D11 Alt Bölgesinde Bulunan Yeşilyayla Mahallesi Ertuğrul Sokak ve civarında arıza nedeniyle 04.06.2025 tarihinde 13:30 ile 15:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

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