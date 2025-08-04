Bursa BUSKİ su kesintisi! 4-5 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 4-5 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 4 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 4 Ağustos Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 4 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 4 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/08/2025 14:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 04/08/2025 17:00

Kesim Tarihi: 04/08/2025 14:45

Açıklama: Yıldırım İlçesi Teferruç Mahallesi Aydın Caddesi ve civarında arıza nedeniyle 04/08/2025 tarihinde 14:45 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

NİLÜFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/08/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 04/08/2025 18:00

Kesim Tarihi: 04/08/2025 09:00

Açıklama: Nilüfer İlçesi Dağyenice Mahallesi 1.Sokak ve civarı arıza nedeniyle 04.08.2025 tarihinde 09:00 ile18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Bahçeli: İpsiz sapsızların 'Biz komisyoncu değiliz' zırvasına sığınmaları değersiz

Ne CHP ne de DEM! İşte Bahçeli'nin yerden yere vurduğu parti
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a 'Parti kur' mesajı gönderdi

İmralı'dan sürpriz bir isme "Parti kur" mesajı gönderdi
Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm! Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti

Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm
Altında yeni zirve sinyali! Citi, yıl sonu tahminini 3.500 dolara yükseltti

Dev bankadan çarpıcı altın tahmini: Bu seviyeye hazır olun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi! 2 diploma için kampanya bile yapmışlar

Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi! kampanya bile yapmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.