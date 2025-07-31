Bursa BUSKİ su kesintisi! 31 Temmuz-1 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 31 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 31 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 31/07/2025 17:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/07/2025 21:00

Kesim Tarihi: 31/07/2025 17:00

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4 D-25 Alt Bölgesinde bulunan Yavuzselim Mahallesi 6.YAYLA Sokak Ve (ULUS MAH. Ve MEVLANA MAH )Civarında, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 31.07.2025 Tarihinde 17:00 ile 21:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 31/07/2025 17:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/07/2025 19:00

Kesim Tarihi: 31/07/2025 17:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D02 Alt Bölgesinde Bulunan, Sırameşeler Mahallesi 6.EĞİTİM Sokak Ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 31.07.2025 Tarihinde 17:00 ile 19:00 Saatleri Arasında, SU KESİNTİSİ Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.