Bursa BUSKİ su kesintisi! 29-30 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İNEGÖL

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/09/2025 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/09/2025 16:00

Kesim Tarihi: 29/09/2025 10:30

Açıklama: İnegöl ilçesi huzur mahallesi elektrik müteahhitti anahatta zarar verildiğinden dolayı 10.30 ile 16.00 arası su kesintisi yapılmıştır.

KARACABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/09/2025 11:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/09/2025 18:00

Kesim Tarihi: 29/09/2025 11:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Hamidiye Mahallesi Dutluk Mevkii ile Sanayi Bölgesinde 29.09.2025 tarihinde Pazartesi günü 11:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.