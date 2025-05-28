Bursa BUSKİ su kesintisi! 28-29 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 28-29 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Mayıs Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Mayıs su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

GÜMÜŞTEPE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/05/2025 12:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/05/2025 16:00

Kesim Tarihi: 28/05/2025 12:30

Açıklama: Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi Misi Caddesi ve civarında arıza nedeniyle 28.05.2025 tarihinde 12:30 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

ALTINOVA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/05/2025 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/05/2025 16:00

Kesim Tarihi: 28/05/2025 15:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D11 Alt Bölgesinde Bulunan, Altınova Mahallesi Sayduk Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 28.05.2025 Tarihinde 15:00 ile 16:00 Saatleri Arasında, SU KESİNTİSİ Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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