Bursa BUSKİ su kesintisi! 25-26 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Nisan su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM

ARABAYATAĞI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/06/2025 14:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/06/2025 16:00

Kesim Tarihi: 25/06/2025 14:30

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4 _ D -25 Alt Bölgesinde Bulunan, Arabayatağı Mahallesi 1.ŞİRİN Sokak Ve Civarında, "ARIZA" Nedeniyle 25.06.2025 Tarihinde 14:30 ile 16:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Uygulanacaktır.

NİLÜFER

BALAT

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/06/2025 16:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/06/2025 19:00

Kesim Tarihi: 25/06/2025 16:00

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4 _ B - 36 Alt Bölgesinde Bulunan Balat Mahallesi BURHANİYE Sokak Ve Civarı "ARIZA" Nedeniyle 25.06.2025 Tarihinde 16:00 ile 19:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.