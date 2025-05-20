Bursa BUSKİ su kesintisi! 20-21 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 20-21 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Mayıs Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Mayıs su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

ARABAYATAĞI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/05/2025 10:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/05/2025 14:45

Kesim Tarihi: 20/05/2025 10:45

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4 _ D -25 Alt Bölgesinde Bulunan, Arabayatağı Mahallesi Ankarayolu cadde ve Civarında, "ARIZA" Nedeniyle 20.05.2025 tarihinde 10:45 : ile 14:45 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

ÇAMLICA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/05/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 22/05/2025 18:00

Kesim Tarihi: 15/05/2025 09:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Nilüfer Ilcesi Çamlica Mahallesi, Odunluk Mahallesi, Gümüstepe Mahallesi ile Osmangazi Ilcesi Doburca Mahallesinde 15.05.2025-22.05.2025 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

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