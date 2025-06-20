Bursa BUSKİ su kesintisi! 20-21 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 20-21 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Haziran Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM

ARABAYATAĞI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/06/2025 18:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/06/2025 19:00

Kesim Tarihi: 20/06/2025 19:00

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4 _ D -25 Alt Bölgesinde Bulunan, Arabayatağı Mahallesi 1.SARIGÜL Sokak ve Civarında, "ARIZA" Nedeniyle 20.06.2025 Tarihinde 18:00 ile19:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Uygulanacaktır.

BEYAZIT

Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/06/2025 19:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/06/2025 20:00

Kesim Tarihi: 20/06/2025 19:00

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C2_D10 Alt Bölgesinde Bulunan, Beyazıt Mahallesi 1.ÖZOĞLU Sokak ve Civarı "ARIZA" Nedeniyle 20.06.2025 Tarihinde 19:00 ile 20:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır.

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