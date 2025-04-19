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Bursa BUSKİ su kesintisi! 19-20 Nisan Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 19-20 Nisan Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Nisan Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Nisan su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Bursa BUSKİ su kesintisi! 19-20 Nisan Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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